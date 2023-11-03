RT в Telegram
Подпишись

Четыре ребёнка погибли при пожаре в доме в Мордовии

Короткая ссылка
Четыре малолетних ребёнка погибли в результате возгорания в доме в Мордовии.
Четыре ребёнка погибли при пожаре в доме в Мордовии
  • РИА Новости

Об этом сообщается в Telegram СК России.

По данным следствия, 3 ноября в городе Ковылкино произошёл пожар в доме, где находились четверо малолетних детей. В результате произошедшего дети погибли. По предварительной информации, мама детей была на улице и занималась подсобным хозяйством.

«Следственными органами СК России по Республике Мордовия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)», — отмечается в заявлении.

Ранее сообщалось, что женщина и 15-летняя девочка погибли в результате пожара в частном доме в селе Марфино в Мытищах Московской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить