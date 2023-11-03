Четыре ребёнка погибли при пожаре в доме в Мордовии

Четыре малолетних ребёнка погибли в результате возгорания в доме в Мордовии.

Об этом сообщается в Telegram СК России.

По данным следствия, 3 ноября в городе Ковылкино произошёл пожар в доме, где находились четверо малолетних детей. В результате произошедшего дети погибли. По предварительной информации, мама детей была на улице и занималась подсобным хозяйством.

«Следственными органами СК России по Республике Мордовия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)», — отмечается в заявлении.

Ранее сообщалось, что женщина и 15-летняя девочка погибли в результате пожара в частном доме в селе Марфино в Мытищах Московской области.