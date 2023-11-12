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Женщина и её двухлетняя дочь погибли в результате пожара в гараже в Подольске

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Женщина и её двухлетняя дочь погибли из-за пожара в гараже в подмосковном Подольске.

Об этом заявили в ГСУ СК России по региону.

В сообщении сказано, что 11 ноября в гараже, расположенном в микрорайоне Климовск городского округа Подольск, произошёл пожар.

Трём пострадавшим удалось спастись, им оказана медпомощь.

«После ликвидации пожара были обнаружены тела двухлетней девочки и её 30-летней матери», — заявили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее пресс-служба МЧС России сообщила, что спасателям удалось ликвидировать пожар на крыше ресторана в Луганске в ЛНР.

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