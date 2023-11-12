Женщина и её двухлетняя дочь погибли в результате пожара в гараже в Подольске
Об этом заявили в ГСУ СК России по региону.
В сообщении сказано, что 11 ноября в гараже, расположенном в микрорайоне Климовск городского округа Подольск, произошёл пожар.
Трём пострадавшим удалось спастись, им оказана медпомощь.
«После ликвидации пожара были обнаружены тела двухлетней девочки и её 30-летней матери», — заявили в ведомстве.
Возбуждено уголовное дело.
Ранее пресс-служба МЧС России сообщила, что спасателям удалось ликвидировать пожар на крыше ресторана в Луганске в ЛНР.