Четыре человека погибли при пожаре в частном доме в Люберцах
- РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба прокуратуры региона.
«Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств пожара, в котором погибли четыре человека, в том числе двое малолетних», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, при пожаре погибли дети семи и десяти лет, а также их отец и дедушка.
Кроме того, в результате возгорания дома пострадали две женщины, одну из которых госпитализировали с отравлением угарным газом.
Прокуратура контролирует все обстоятельства произошедшего.
Ранее один человек погиб при пожаре в квартире многоэтажки на северо-западе Москвы.
Также трое детей погибли при пожаре в Тюменской области.