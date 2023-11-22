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Четыре человека погибли при пожаре в частном доме в Люберцах

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Четыре человека, включая двоих детей, погибли в результате пожара в частном жилом доме в Люберцах Московской области.
Четыре человека погибли при пожаре в частном доме в Люберцах
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба прокуратуры региона.

«Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств пожара, в котором погибли четыре человека, в том числе двое малолетних», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, при пожаре погибли дети семи и десяти лет, а также их отец и дедушка.

Кроме того, в результате возгорания дома пострадали две женщины, одну из которых госпитализировали с отравлением угарным газом.

Прокуратура контролирует все обстоятельства произошедшего.

Ранее один человек погиб при пожаре в квартире многоэтажки на северо-западе Москвы.

Также трое детей погибли при пожаре в Тюменской области.

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