Четыре человека погибли при пожаре в частном доме в Люберцах

Четыре человека, включая двоих детей, погибли в результате пожара в частном жилом доме в Люберцах Московской области.

Об этом информирует пресс-служба прокуратуры региона.

«Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств пожара, в котором погибли четыре человека, в том числе двое малолетних», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, при пожаре погибли дети семи и десяти лет, а также их отец и дедушка.

Кроме того, в результате возгорания дома пострадали две женщины, одну из которых госпитализировали с отравлением угарным газом.

Прокуратура контролирует все обстоятельства произошедшего.

Ранее один человек погиб при пожаре в квартире многоэтажки на северо-западе Москвы.

Также трое детей погибли при пожаре в Тюменской области.