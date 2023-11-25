Церемония прощания с журналистом Максудовым прошла в московском телецентре

Церемония прощания с погибшим корреспондентом телеканала «Россия 24» Борисом Максудовым состоялась в московском телецентре на Шаболовке.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что коллеги корреспондента принесли много цветов к гробу с телом Максудова. Один из венков передал российский президент Владимир Путин.

Выступающие отмечали, каким отзывчивым и жизнелюбивым человеком был Борис Максудов.

Телеведущий Владимир Соловьёв рассказал, что был на месте, где погиб журналист, и что там у ВС Украины везде камеры.

«Они, конечно, знали. Они видели, что стоит чистая машина, что ребята ходят по полю, не имеют при себе никакого оружия», — рассказал он.

23 ноября Соловьёв сообщил, что Борис Максудов скончался от ранений, полученных в зоне проведения спецоперации.

Российский лидер Владимир Путин подписал указ о награждении корреспондента Максудова, работавшего в зоне спецоперации, орденом Мужества посмертно.