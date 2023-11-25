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Друг Николая Дроздова рассказал, что с телеведущим всё в порядке

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С телеведущим Николаем Дроздовым всё в порядке, у него в начале декабря запланировано выступление, рассказал RT его друг Константин Мирошник.
Друг Николая Дроздова рассказал, что с телеведущим всё в порядке
  • globallookpress.com
  • © Pavel Kashaev

Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что телеведущему якобы потребовалась помощь врачей.

«Если бы что-то было, то концерт был бы отменён. Мы ничего не отменяем. Он бегает, ходит, шутит, вчера с ним виделись — ездили есть пиццу. После концерта в начале декабря у нас запланировано экологическое путешествие на машинах», — рассказал Мирошник.

В октябре Константин Мирошник рассказал, что зоолог чувствует себя хорошо и пребывает в бодром настроении.

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