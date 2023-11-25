Депутат Хамзаев предложил принять федеральный закон о русском народе

Депутат Государственной думы России Султан Хамзаев выступил с инициативой принять федеральный закон о русском народе.

С таким предложением он выступил в беседе с РИА Новости.

«Считаю, что в стране должен быть федеральный закон о русском народе. Наций в России много, народ — один. Русский народ, куда входят все национальные группы», — сказал Хамзаев.

Депутат добавил, что сейчас в стране используют выражение «многонациональный народ России», которое следует, по мнению Хамзаева, изменить на «русский народ России».

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Россия защищает свои ценности, культуру, историю и язык и помогает с этим жителям Донбасса и Новороссии.