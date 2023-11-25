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Пушков: подделку на фотографии лунной миссии США подтвердила уже и нейросеть

Пушков заявил, что нейросеть подтвердила подделку фото миссии NASA на Луну

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Уже нейросети обнаруживают, что фотографии американских космонавтов на Луне являются подделкой, заявил российский сенатор Алексей Пушков.

Он подчеркнул, что вывод сделала американская нейросеть от Google.

«Об этом многие говорят и говорили уже давно — и с серьёзными основаниями. Для такого вывода вполне достаточно человеческого интеллекта. Но если подделку подтверждает и искусственный интеллект, то это означает, что отпадают вообще какие бы то ни было сомнения», — написал Пушков в Telegram.

Ранее президенту России Владимиру Путину на выставке, которая прошла в рамках конференции AI Journey рассказали, что нейросеть увидела признаки подделки на фотографии лунной миссии США, однако к снимкам китайского лунохода у неё «вопросов нет». 

Как отметил президент России, человечество начинает новую главу своего существования с внедрением искусственного интеллекта в разные сферы деятельности.

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