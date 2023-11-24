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Американская нейросеть увидела признаки подделки на фотографии лунной миссии США

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Американская нейросеть увидела признаки подделки на фотографии лунной миссии США. Об этом рассказали президенту России Владимиру Путину на выставке, которая прошла в рамках конференции AI Journey.
Американская нейросеть увидела признаки подделки на фотографии лунной миссии США
  • Gettyimages.ru
  • © Elen11

Путин ознакомился с решениями Сбербанка по распознанию фейковых фото и видео.

Так, руководитель направления по исследованию данных Сбербанка Николай Герасименко рассказал о работе с нейросетью от Google, которой предложили проанализировать фото лунной миссии США.

«Здесь их нейросеть красным отмечает те места, которые считает подделкой. То есть почти все объекты на этом фото ей кажутся ненастоящими», — сказал Герасименко.

В то же время фотография китайского лунохода нейросети «вопросов не вызывает», отметил он.

Путин отреагировал на это, сказав: «Интересно» — пишет РИА Новости.

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