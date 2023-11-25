В Одинцове возбудили уголовное дело после нападения собаки на женщину с ребёнком

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в Одинцове по факту травмирования женщины и ребёнка в результате нападения собаки.

Как сообщает ГСУ СК России по Московской области, собака бойцовской породы, которая гуляла с хозяином без намордника и поводка на детской площадке, напала на четырёхлетнюю девочку с няней.

«С укушенными ранами лица ребёнок и его няня госпитализированы в медицинское учреждение. По данному факту следственным отделом по г. Одинцово ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело», — говорится в заявлении.

В середине ноября собака породы алабай напала на девочку, укусив её за лицо, в приморской Находке. Прокуратура поставила на контроль ход и результаты доследственной проверки по факту происшествия.

В Камчатском крае американский бульдог напал на 14-летнего мальчика и искусал его.