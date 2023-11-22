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На Камчатке 14-летнего мальчика искусал американский бульдог

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В Камчатском крае американский бульдог напал на 14-летнего мальчика и искусал его.
На Камчатке 14-летнего мальчика искусал американский бульдог
  • Gettyimages.ru

По предварительным данным, инцидент произошёл 20 ноября, когда по просьбе соседки мальчик выгуливал собаку.

Как пишут «Известия» со ссылкой на местную прокуратуру, пёс был на поводке и без намордника. В результате нападения бульдога ребёнок получил травмы руки и ноги.

Мальчика спас ученик профильного 11-го класса МЧС России Артём. Он шёл из школы домой, когда услышал крики.

В середине ноября собака породы алабай напала на девочку, укусив её за лицо, в приморской Находке. Прокуратура поставила на контроль ход и результаты доследственной проверки по факту происшествия.

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