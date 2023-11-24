Новый турмаршрут в Петербурге посвятили связи города с Архангельской областью
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Об этом сообщает neva.today со ссылкой на пресс-службу Смольного.
Маршрут начинается у памятника Петру I, который расположен перед Сампсониевским собором. Аналогичную скульптуру можно найти на набережной Северной Двины в Архангельске.
Новый маршрут стал третьим в серии тематических экскурсий по Петербургу.
Ранее сообщалось, что туристический поток в подмосковную Коломну за 2018—2022 годы вырос с 1,3 млн до 1,6 млн человек в год.