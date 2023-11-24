Новый турмаршрут в Петербурге посвятили связи города с Архангельской областью

Петербургский комитет по делам Арктики представил новый турмаршрут. Он посвящён историческому сотрудничеству города с Архангельской областью.

Об этом сообщает neva.today со ссылкой на пресс-службу Смольного.

Маршрут начинается у памятника Петру I, который расположен перед Сампсониевским собором. Аналогичную скульптуру можно найти на набережной Северной Двины в Архангельске.

Новый маршрут стал третьим в серии тематических экскурсий по Петербургу.

Ранее сообщалось, что туристический поток в подмосковную Коломну за 2018—2022 годы вырос с 1,3 млн до 1,6 млн человек в год.