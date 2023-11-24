Специалист Машковский: пониженное атмосферное давление может влиять на самочувствие

Кандидат медицинских наук, эксперт медицинского факультета университета «Синергия» Евгений Машковский заявил, что пониженное атмосферное давление может негативно отразиться на самочувствии, особенно у людей с нарушениями сердечного ритма и у метеочувствительных людей.

В беседе с «Российской газетой» эксперт рассказал, что среди симптомов — тошнота, головокружение, ухудшение общего состояния, повышенная тревожность.

«Чем ты больше устал, чем меньше у тебя компенсаторных резервов, тем больше эти изменения давления будут на тебя влиять. Стоит добавить, что люди, живущие в городах, в основном интенсивно работают, ведут очень энергетически затратный образ жизни и находятся в состоянии хронической усталости. Поэтому горожане входят в группу риска», — отметил Машковский.

Ранее врач-кардиолог семейной поликлиники ЦКБ «РЖД-Медицина» Дзерасса Ходова рассказала, как пониженное атмосферное давление влияет на здоровье человека.