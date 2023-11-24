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В Минздраве Удмуртии посоветовали следить за давлением при температурных перепадах

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В пресс-службе Минздрава Удмуртии рассказали, как сохранить здоровье при температурных перепадах.
В Минздраве Удмуртии посоветовали следить за давлением при температурных перепадах
  • Gettyimages.ru
  • © Ake Ngiamsanguan

Об этом сообщает ИА «Удмуртия».

«Считается, что изменения атмосферного давления и температуры могут негативно сказываться на тонусе сосудов, заставляя их избыточно сужаться или расширяться», — заявил Сергей Помосов, главный внештатный кардиолог республиканского Минздрава.

В группу риска входят пациенты с артериальной гипертензией, ишемической болезнью сердца и атеросклерозом.

При колебаниях температуры воздуха не рекомендуется употреблять алкоголь, крепкие кофе и чай. Желательно следить за артериальным давлением и почаще выходить на свежий воздух.

Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН выразил мнение, что от гриппа и COVID-19 желательно вакцинироваться раз в год.

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