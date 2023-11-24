RT в Telegram
Подпишись

Инфекционист Стребкова: не стоит принимать антибиотики одновременно с антивирусными средствами

Короткая ссылка
Врач-инфекционист Министерства здравоохранения Самарской области Елена Стребкова заявила, что нежелательно одновременно употреблять антибиотики и антивирусные препараты.
Инфекционист Стребкова: не стоит принимать антибиотики одновременно с антивирусными средствами
  • Gettyimages.ru
  • © Tom Merton

Об этом сообщает sovainfo.ru.

Как отметила эксперт, при повышенной температуре нужно обратиться к специалисту, который определит характер заболевания и назначит лечение.

По словам Стребковой, антимикробную терапию врач назначит в случае обострения хронических или возникновения новых инфекций.

Эксперт напомнила, что не все лекарства эффективно взаимодействуют. Например, сочетание некоторых антибиотиков и антивирусных средств купирует действие друг друга.

Ранее завкафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава, доктор медицинских наук Елена Малинникова в беседе с Общественной службой новостей рассказала, что COVID-19 будет вести себя так же, как другие сезонные ОРВИ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить