Инфекционист Стребкова: не стоит принимать антибиотики одновременно с антивирусными средствами
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Об этом сообщает sovainfo.ru.
Как отметила эксперт, при повышенной температуре нужно обратиться к специалисту, который определит характер заболевания и назначит лечение.
По словам Стребковой, антимикробную терапию врач назначит в случае обострения хронических или возникновения новых инфекций.
Эксперт напомнила, что не все лекарства эффективно взаимодействуют. Например, сочетание некоторых антибиотиков и антивирусных средств купирует действие друг друга.
Ранее завкафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава, доктор медицинских наук Елена Малинникова в беседе с Общественной службой новостей рассказала, что COVID-19 будет вести себя так же, как другие сезонные ОРВИ.