Инфекционист Стребкова: не стоит принимать антибиотики одновременно с антивирусными средствами

Врач-инфекционист Министерства здравоохранения Самарской области Елена Стребкова заявила, что нежелательно одновременно употреблять антибиотики и антивирусные препараты.

Об этом сообщает sovainfo.ru.

Как отметила эксперт, при повышенной температуре нужно обратиться к специалисту, который определит характер заболевания и назначит лечение.

По словам Стребковой, антимикробную терапию врач назначит в случае обострения хронических или возникновения новых инфекций.

Эксперт напомнила, что не все лекарства эффективно взаимодействуют. Например, сочетание некоторых антибиотиков и антивирусных средств купирует действие друг друга.

Ранее завкафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава, доктор медицинских наук Елена Малинникова в беседе с Общественной службой новостей рассказала, что COVID-19 будет вести себя так же, как другие сезонные ОРВИ.