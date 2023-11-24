Психолог Сальникова: любая трата денег должна быть осознанной

Клинический психолог Дарья Сальникова выразила мнение, что любая трата денег должна быть осознанной, в том числе во время распродаж.

«Если вы хотите купить холодильник, платье, косметику или что-то ещё в дни распродажи, запланируйте это заранее, посмотрите, сколько эти товары стоили в магазине до скидок и сколько — в дни распродаж. Если цена не изменилась, то вы купите эту вещь, потому что она вам нужна, а скидка будет приятным бонусом», — сказала эксперт в беседе с «Радио 1».

По её словам, если сложно отказаться от ненужных покупок, то это может быть признаком зависимости. Как отметила Сальникова, в таком случае важно проработать свои чувства и разобраться, почему «хочу» и «могу» не совпадают.

Ранее психолог Новоуренгойского ПНД Татьяна Дусалиева посоветовала планировать свой бюджет, чтобы не совершать спонтанных покупок в «чёрную пятницу», которая продлится в России с 23 по 26 ноября.