Психолог Сальникова: любая трата денег должна быть осознанной
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«Если вы хотите купить холодильник, платье, косметику или что-то ещё в дни распродажи, запланируйте это заранее, посмотрите, сколько эти товары стоили в магазине до скидок и сколько — в дни распродаж. Если цена не изменилась, то вы купите эту вещь, потому что она вам нужна, а скидка будет приятным бонусом», — сказала эксперт в беседе с «Радио 1».
По её словам, если сложно отказаться от ненужных покупок, то это может быть признаком зависимости. Как отметила Сальникова, в таком случае важно проработать свои чувства и разобраться, почему «хочу» и «могу» не совпадают.
Ранее психолог Новоуренгойского ПНД Татьяна Дусалиева посоветовала планировать свой бюджет, чтобы не совершать спонтанных покупок в «чёрную пятницу», которая продлится в России с 23 по 26 ноября.