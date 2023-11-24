Психолог Дусалиева посоветовала планировать бюджет во избежание спонтанных трат

Психолог Новоуренгойского ПНД Татьяна Дусалиева посоветовала планировать свой бюджет, чтобы не совершать спонтанных покупок в «чёрную пятницу», которая продлится в России с 23 по 26 ноября.

В беседе с «Ямал 1» специалист предупредила, что человек получает удовольствие от шопинга из-за выплеска в кровь эндорфина, но впоследствии это может перерасти в привычку и стать единственным способом пережить яркие эмоции.

В борьбе с подобной зависимостью поможет планирование бюджета, составление списка покупок и откладывание сделки на несколько дней, отметила Дусалиева.

Психолог поделилась ещё одним лайфхаком и предложила расплачиваться наличными, чтобы прочувствовать процесс расставания с деньгами. По её словам, некоторых это может остановить и заставить задуматься.

Ранее вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин в беседе с НСН заявил, что посещаемость московских ТЦ увеличилась на 11% по сравнению с 2022 годом.