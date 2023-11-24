Песков отметил, что не знает, кто такой Шарлот

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать ситуацию вокруг певца Эдуарда Шарлота, потому что даже не слышал о нём ранее.

«Честно говоря, даже не знаю, кто это. К сожалению, тут не могу вам помочь», — ответил Песков журналистам, его цитирует ТАСС.

Ранее стало известно, что на Шарлота составлено три административных протокола. После возвращения в Россию из Армении его встретила полиция. Молодой человек извинился за то, что в июне в знак протеста против СВО сжёг российский паспорт, и сказал, что больше так не будет.

Певцу назначили 13 суток административного ареста за мелкое хулиганство.

24 ноября глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что в отношении Шарлота возбудили три уголовных дела, в том числе по статье «Реабилитация нацизма» и за оскорбление чувств верующих. Официальных подтверждений этой информации она не привела.