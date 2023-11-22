Приехавшему в Россию певцу Шарлоту дали 13 суток ареста за хулиганство
- РИА Новости
Об этом сообщила Объединённая пресс-служба судов Петербурга.
Шарлот «приставал к гражданам, кричал, на неоднократные замечания не реагировал», чем демонстративно нарушал общественный порядок и спокойствие граждан, отметили там.
Молодой человек признал вину.
Ранее стало известно, что на Шарлота составлено три административных протокола. После возвращения в Россию из Армении его встретила полиция.
Он извинился за то, что в июне в знак протеста против СВО сжёг российский паспорт, и сказал, что больше так не будет.