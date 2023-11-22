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Приехавшему в Россию певцу Шарлоту дали 13 суток ареста за хулиганство

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Певцу Эдуарду Шарлоту назначили 13 суток административного ареста за мелкое хулиганство: он выражался нецензурной бранью и «размахивал руками» в общественном месте, приставая к гражданам.
Приехавшему в Россию певцу Шарлоту дали 13 суток ареста за хулиганство
  • РИА Новости

Об этом сообщила Объединённая пресс-служба судов Петербурга.

Шарлот «приставал к гражданам, кричал, на неоднократные замечания не реагировал», чем демонстративно нарушал общественный порядок и спокойствие граждан, отметили там.

Молодой человек признал вину.

Ранее стало известно, что на Шарлота составлено три административных протокола. После возвращения в Россию из Армении его встретила полиция.

Он извинился за то, что в июне в знак протеста против СВО сжёг российский паспорт, и сказал, что больше так не будет.

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