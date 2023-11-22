На певца Шарлота составлено три административных протокола

На вернувшегося в Россию певца Эдуарда Шарлота составлено три административных протокола.

Об этом сообщили RT в МВД по Петербургу и Ленобласти:

Музыканта привлекут за мелкое хулиганство, умышленную порчу документа и дискредитацию Вооружённых сил России — в июне в знак протеста против СВО он демонстративно сжёг российский паспорт.

Сейчас его опрашивают. Ему грозит штраф либо арест.

Ранее стало известно, что сотрудники правоохранительных органов России встретили в аэропорту Пулково прилетевшего из Армении певца Шарлота.