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На певца Шарлота составлено три административных протокола

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На вернувшегося в Россию певца Эдуарда Шарлота составлено три административных протокола.
На певца Шарлота составлено три административных протокола
  • РИА Новости

Об этом сообщили RT в МВД по Петербургу и Ленобласти:

Музыканта привлекут за мелкое хулиганство, умышленную порчу документа и дискредитацию Вооружённых сил России — в июне в знак протеста против СВО он демонстративно сжёг российский паспорт.

Сейчас его опрашивают. Ему грозит штраф либо арест.

Ранее стало известно, что сотрудники правоохранительных органов России встретили в аэропорту Пулково прилетевшего из Армении певца Шарлота.

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