Полиция встретила певца Шарлота в аэропорту после видео с сожжением паспорта

Сотрудники правоохранительных органов России встретили в аэропорту Пулково прилетевшего из Армении певца Шарлота после опубликованного видео с сожжением его российского паспорта.

Об этом пишет газета «Известия».

Отмечается, что артист, находясь на территории Армении, целенаправленно опубликовал ролик с сожжением его паспорта гражданина России.

По данным газеты, полиция задержала певца в аэропорту сразу же после его возвращения на родину.

Наказание за совершённое деяние Шарлота пока не определено.

Ранее бразильский защитник «Крыльев Советов» Фернандо Костанца заявил, что был бы не против получить российский паспорт.

В октябре канадский хоккеист «Амура» Кэмерон Ли получил российский паспорт.