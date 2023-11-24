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Собянин открыл центр женского здоровья в Москве

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Мэр Москвы Сергей Собянин в преддверии Дня матери открыл центр женского здоровья и неонатальный центр, которые вошли в состав перинатального центра ГКБ №31 имени Савельевой.
Собянин открыл центр женского здоровья в Москве

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

Как отметил Собянин, в столице продолжается модернизация всей системы здравоохранения.

«Одно из направлений или звеньев — очень важное в медицине и важное для жителей — это женские консультации. В Москве их порядка 90. Они располагаются, к сожалению, не в лучших помещениях. Многие из них морально и физически уже устарели», — сказал он.

По его словам, создан новый современный стандарт оказания помощи в женской консультации. Первый такой проект запустили на базе больницы №31.

В пресс-службе мэра и правительства столицы уточнили, что корпус состоит из пяти этажей, его площадь достигает 12,75 тыс. кв. м. Объект возведён по индивидуальному проекту с учётом современных технологий.

Ранее НСН сообщала, что ещё две больницы Москвы перевели документооборот в цифровой формат.

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