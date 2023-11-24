В Пермском крае расследуют убийство охотника

В Пермском крае возбудили уголовное дело по факту убийства охотника во время охоты на лося.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал СУ СК по региону.

В совершении преступления подозревают 51-летнего жителя Кишертского муниципального округа. Против него возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Проходит расследование, устанавливаются все обстоятельства трагедии.

По версии следствия, подозреваемый во время охоты нарушил технику безопасности и сделал несколько выстрелов, попав в своего знакомого, который умер на месте.

Ранее сообщалось, что житель Красноярского края во время охоты случайно застрелил отдыхающего, приняв его за дикого зверя.