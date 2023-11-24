В Пермском крае расследуют убийство охотника
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал СУ СК по региону.
В совершении преступления подозревают 51-летнего жителя Кишертского муниципального округа. Против него возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
Проходит расследование, устанавливаются все обстоятельства трагедии.
По версии следствия, подозреваемый во время охоты нарушил технику безопасности и сделал несколько выстрелов, попав в своего знакомого, который умер на месте.
Ранее сообщалось, что житель Красноярского края во время охоты случайно застрелил отдыхающего, приняв его за дикого зверя.