В Красноярском крае охотник застрелил отдыхающего, приняв его за дикого зверя

Житель Красноярского края во время охоты случайно застрелил отдыхающего, приняв его за дикого зверя.

Об этом сообщает пресс-служба регионального главка СК в Telegram-канале.

По версии следствия, 28 сентября двое жителей Ирбейского района приехали в район реки Агул ради охоты. Двигаясь ночью на моторной лодке, они в тепловизоре увидели у берега реки три силуэта и в условиях плохой видимости предположили, что это дикие звери.

38-летний подозреваемый произвёл выстрел из охотничьего ружья в сторону теплокровных объектов, которыми оказались трое мужчин из другой компании, которые приехали на отдых. Один из них получил огнестрельное ранение в область грудной клетки.

«Подозреваемый сам обратился в правоохранительные органы и сообщил о произошедшем», — говорится в заявлении.

Уточняется, что мужчина подозревается в причинении смерти по неосторожности.

В декабре 2022 года подросток случайно застрелил сверстника из охотничьего ружья в своём доме в Дагестане.