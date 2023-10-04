Узнать больше

В Красноярском крае охотник застрелил отдыхающего, приняв его за дикого зверя

Короткая ссылка
Житель Красноярского края во время охоты случайно застрелил отдыхающего, приняв его за дикого зверя.

Об этом сообщает пресс-служба регионального главка СК в Telegram-канале.

По версии следствия, 28 сентября двое жителей Ирбейского района приехали в район реки Агул ради охоты. Двигаясь ночью на моторной лодке, они в тепловизоре увидели у берега реки три силуэта и в условиях плохой видимости предположили, что это дикие звери.

38-летний подозреваемый произвёл выстрел из охотничьего ружья в сторону теплокровных объектов, которыми оказались трое мужчин из другой компании, которые приехали на отдых. Один из них получил огнестрельное ранение в область грудной клетки. 

«Подозреваемый сам обратился в правоохранительные органы и сообщил о произошедшем», — говорится в заявлении.

Уточняется, что мужчина подозревается в причинении смерти по неосторожности.

В декабре 2022 года подросток случайно застрелил сверстника из охотничьего ружья в своём доме в Дагестане.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить