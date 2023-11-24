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Путин призвал использовать российские решения при создании технологий ИИ

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Президент России Владимир Путин призвал использовать отечественные решения для создания безопасных технологий в сфере искусственного интеллекта (ИИ).
Путин призвал использовать российские решения при создании технологий ИИ
  • РИА Новости

Об этом он заявил на конференции по искусственному интеллекту.

Путин отметил, что монопольное доминирование западных разработок в России неприемлемо, опасно и недопустимо.

«Нужно обязательно использовать российские решения в сфере создания надёжных, прозрачных и безопасных для человека систем искусственного интеллекта», — заявил он.

Также российский лидер выразил уверенность в том, что запретить развитие искусственного интеллекта нельзя.

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