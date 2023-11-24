Путин призвал использовать российские решения при создании технологий ИИ
- РИА Новости
Об этом он заявил на конференции по искусственному интеллекту.
Путин отметил, что монопольное доминирование западных разработок в России неприемлемо, опасно и недопустимо.
«Нужно обязательно использовать российские решения в сфере создания надёжных, прозрачных и безопасных для человека систем искусственного интеллекта», — заявил он.
Также российский лидер выразил уверенность в том, что запретить развитие искусственного интеллекта нельзя.