В Федерации рестораторов и отельеров отметили важность экономической поддержки
- Gettyimages.ru
- © Monty Rakusen
«У предпринимателей возник ряд сложностей из-за санкций. То, что Москва поддерживает и позволяет развиваться, — это здорово. Особенно правильно то, что идёт поддержка туризма», — считает Миронов.
Он также подчеркнул, что бизнесу важно, чтобы туристы приезжали в Москву и чтобы московские предприниматели не теряли своих позиций, а развивались.
«Внутренний туризм развивается очень активно», — подчеркнул он.
Ранее сообщалось, что депутаты Мосгордумы приняли закон «О бюджете города Москвы на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов».