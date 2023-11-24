В Федерации рестораторов и отельеров отметили важность экономической поддержки

Председатель координационного совета Федерации рестораторов и отельеров Сергей Миронов в беседе с RT прокомментировал принятие Мосгордумой бюджета столицы на 2024 год.

«У предпринимателей возник ряд сложностей из-за санкций. То, что Москва поддерживает и позволяет развиваться, — это здорово. Особенно правильно то, что идёт поддержка туризма», — считает Миронов.

Он также подчеркнул, что бизнесу важно, чтобы туристы приезжали в Москву и чтобы московские предприниматели не теряли своих позиций, а развивались.

«Внутренний туризм развивается очень активно», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что депутаты Мосгордумы приняли закон «О бюджете города Москвы на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов».