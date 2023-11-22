Мосгордума приняла социальный бюджет столицы на 2024 год

Депутаты Мосгордумы приняли закон «О бюджете города Москвы на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов».

Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

«Представленный законопроект обеспечивает безусловное выполнение всех социальных обязательств перед москвичами, предусматривает необходимый для функционирования и развития города объём средств», — заявила глава Департамента финансов Елена Зяббарова, когда представляла документ в ходе заседания.

Доходы столичного бюджета в 2024 году составят 4,3 трлн рублей, в 2025 году — почти 4,6 трлн, в 2026 году — около 4,9 трлн.

Расходы оцениваются в 4,8 трлн, 5 трлн и 5,1 трлн рублей соответственно.

Как отметила Зяббарова, на меры соцподдержки в 2024 году предусмотрено более 600 млрд рублей, они затронут около 4,5 млн горожан.

«Помимо денежных выплат, сохраняется широкая система мер поддержки в натуральной форме: по оплате жилищно-коммунальных услуг, предоставлению бесплатного и льготного проезда в общественном транспорте, обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации, приобретению путёвок в санаторно-курортные учреждения, обеспечению лекарственными препаратами», — сказала она.

На программу «Столичное образование» в следующем году предусмотрены средства в размере почти 548 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что депутаты Мосгордумы приняли закон «О бюджете Московского городского фонда обязательного медицинского страхования на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».