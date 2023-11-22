МГД: оказание медуслуг, включая программы ОМС, — важный приоритет бюджета Москвы

Депутаты Мосгордумы приняли закон «О бюджете Московского городского фонда обязательного медицинского страхования на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».

Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

Из документа следует, что планируемый объём доходов бюджета фонда на следующий год составит 454 млрд рублей, на 2025 год — 484,5 млрд рублей, на 2026 год — 514,85 рублей.

Планируемые расходы составят 454 млрд, 484,5 млрд и 514,85 млрд рублей соответственно.

«Расходы на оказание высокотехнологичной помощи за счёт средств бюджета города в 2024 году составит 14,5 млрд рублей, а с учётом средств ОМС — более 34 млрд. Это позволит оказывать высокотехнологичную помощь горожанам», — заявила на заседании парламента депутат Елена Самышина.

Со своей стороны, депутат Мосгордумы Ольга Шарапова отметила, что на реализацию госпрограммы «Столичное здравоохранение» на 2024 год предусмотрено выделение более 593 млрд рублей.

«И в 2025, и в 2026 годах также предусмотрены бюджетные ассигнования на строительство новых корпусов городских больниц, а также проведение капитального ремонта приёмных отделений других городских стационаров», — добавила Шарапова.

Ранее сообщалось, что в Мосгордуме началось заседание, посвящённое рассмотрению городского бюджета на 2024 год и плановый период 2025—2026 годов.