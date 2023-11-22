В Мосгордуме начали заседание по рассмотрению городского бюджета
- АГН «Москва»
Об этом сообщает сайт «Москва 24».
Повестка включает шесть вопросов, в том числе проект постановления «О награждении почётными грамотами Московской городской думы» и законопроект «О внесении изменений в закон города Москвы «О перечне земельных участков улично-дорожной сети города».
Кроме того, депутаты рассмотрят проект закона «О бюджете Московского городского фонда обязательного медицинского страхования на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».