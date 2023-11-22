В Мосгордуме начали заседание по рассмотрению городского бюджета

В Мосгордуме началось заседание, посвящённое рассмотрению городского бюджета на 2024 год и плановый период 2025 — 2026 годов.

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

Повестка включает шесть вопросов, в том числе проект постановления «О награждении почётными грамотами Московской городской думы» и законопроект «О внесении изменений в закон города Москвы «О перечне земельных участков улично-дорожной сети города».

Кроме того, депутаты рассмотрят проект закона «О бюджете Московского городского фонда обязательного медицинского страхования на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».