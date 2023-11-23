В Объединении многодетных семей Москвы заявили о беспрецедентных мерах поддержки в столице

Руководитель Объединения многодетных семей города Москвы Наталья Карпович прокомментировала в беседе с RT принятие Мосгордумой социального бюджета столицы на 2024 год.

Карпович подчеркнула важность того, что бюджет не сократился. Кроме того, по её словам, радует то, что все те меры, которые существовали в Москве для поддержки семей с детьми, для разных социальных групп, сохранились.

«Большое внимание уделяется формированию сопровождения семей и инфраструктурным проектам. Если в 2014 году в Москве было 94 тыс. многодетных семей, то на сегодняшний день — их более 200 тыс. Это результат работы, направленной на то, чтобы в Москве семья с детьми чувствовала себя инфраструктурно и логистически удобно. Поддержка и меры существуют совершенно беспрецедентные», — сказала она.

Собеседница RT добавила, что необходимо продолжать работу. То, что сделано, нужно развивать и тиражировать, заявила Карпович.

«На самом деле, социальная система — самая живая, она напрямую работает с людьми. Здесь всё время нужно совершенствоваться, реагировать на те вызовы, которые есть, что Москва делает первая — быстро, качественно, как пример для остальных», — заключила она.

Ранее сообщалось, что депутаты Мосгордумы приняли закон «О бюджете города Москвы на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов».

Как заявила глава Департамента финансов Елена Зяббарова, представленный законопроект обеспечивает безусловное выполнение всех социальных обязательств перед москвичами, предусматривает необходимый для функционирования и развития города объём средств.

Она отметила, что на меры соцподдержки в 2024 году предусмотрено более 600 млрд рублей, они затронут около 4,5 млн горожан.