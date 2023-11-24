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В ОП Москвы отметили социальную направленность бюджета столицы

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Анастасия Белоусова
Председатель Общественного штаба по контролю за реализацией программы реновации, член Общественной палаты Москвы Валерий Теличенко прокомментировал в беседе с RT принятие Мосгордумой социального бюджета столицы на 2024 год.
В ОП Москвы отметили социальную направленность бюджета столицы
  • Gettyimages.ru
  • © Oleg Gulyakoff / 500px

«Бюджет Москвы на протяжении многих лет остаётся социальным — более 50% средств направлено на социальные программы. Хочу подчеркнуть, что это означает, что столичные власти большое внимание уделяют своим жителям и заботятся о них. При этом город продолжит своё развитие, что важно для любой мировой столицы», — подчеркнул он.

По словам Теличенко, Москва одновременно преображается и развивается по всем ключевым направлениям: возводятся объекты транспортной инфраструктуры, здравоохранения, культуры и спорта, строится жильё по программе реновации, благоустраиваются общественные пространства, создаются новые парки и скверы.

«Это развитие мы наблюдаем последнее десятилетие, что говорит о грамотном бюджетном планировании», — заключил он.

Ранее сообщалось, что депутаты Мосгордумы приняли закон «О бюджете города Москвы на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов».

В Объединении многодетных семей Москвы также заявили о беспрецедентных мерах поддержки в столице.

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