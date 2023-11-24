Торкунов: новый учебник по истории для старших классов готов, все правки внесены

Новый учебник по истории для старших классов готов, заявил ректор МГИМО Анатолий Торкунов.

Об этом пишет ТАСС.

«По учебнику для старших классов — всё теперь готово, правки внесены», — сказал он.

Торкунов добавил, что об одной важной правке рассказывал глава Минпросвещения России Сергей Кравцов, когда посещал Северный Кавказ.

В сентябре в Минпросвещения заявили, что свыше 755 тыс. экземпляров нового учебника истории для 11-х классов поставлено во все российские регионы.

16 ноября помощник президента России Владимир Мединский заявил, что те, кто критикует новый учебник по истории, недовольны не его содержанием, а подходом к подаче материала.