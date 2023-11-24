Торкунов: новый учебник по истории для старших классов готов, все правки внесены
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Об этом пишет ТАСС.
«По учебнику для старших классов — всё теперь готово, правки внесены», — сказал он.
Торкунов добавил, что об одной важной правке рассказывал глава Минпросвещения России Сергей Кравцов, когда посещал Северный Кавказ.
В сентябре в Минпросвещения заявили, что свыше 755 тыс. экземпляров нового учебника истории для 11-х классов поставлено во все российские регионы.
16 ноября помощник президента России Владимир Мединский заявил, что те, кто критикует новый учебник по истории, недовольны не его содержанием, а подходом к подаче материала.