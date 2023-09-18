Более 755 тысяч новых учебников истории поставлены во все регионы России

В Минпросвещения заявили, что свыше 755 тыс. экземпляров нового учебника истории для 11-х классов поставлено во все российские регионы.

«С 1 сентября ученики 11-х классов обеспечены новыми учебниками по истории России: во все регионы страны доставлено более 755 тыс. экземпляров», — цитирует ведомство ТАСС.

В ведомстве добавили, что новый учебник основан на принципах исторического суверенитета, объективности исторического знания, преемственности истории и уважения к прошлому России.

Ранее помощник президента России Владимир Мединский заявил, что в новом учебнике истории будут представлены материалы о героях СВО.