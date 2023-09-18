Более 755 тысяч новых учебников истории поставлены во все регионы России
- РИА Новости
- © Пресс-служба правительства Кузбасса
«С 1 сентября ученики 11-х классов обеспечены новыми учебниками по истории России: во все регионы страны доставлено более 755 тыс. экземпляров», — цитирует ведомство ТАСС.
В ведомстве добавили, что новый учебник основан на принципах исторического суверенитета, объективности исторического знания, преемственности истории и уважения к прошлому России.
Ранее помощник президента России Владимир Мединский заявил, что в новом учебнике истории будут представлены материалы о героях СВО.