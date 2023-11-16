Мединский ответил на критику нового учебника истории

Те, кто критикует новый учебник по истории, недовольны не его содержанием, а подходом к подаче материала, заявил помощник президента России Владимир Мединский.

«Нет нужных им подач и оценок. Для либералов-релокантов недостаточно поругали Ленина-Сталина, недостаточно похвалили Горбачёва и Гайдара, и тому подобное. А для «рассерженных патриотов», наоборот, недостаточно отругали Горбачёва и Ельцина», — цитирует его РБК.

По словам Мединского, выходит, что для одних учебник стал «просталинским», а для других — «антисоветским». Он добавил, что это свидетельствует о том, что книга получилась взвешенной, патриотичной и объективной.

Ранее сообщалось, что на обложку учебника по истории вынесен Крымский мост по инициативе российского президента Владимира Путина.

Также председатель парламента Чечни Магомед Даудов заявил, что главу о репрессированных народах изменят в новом учебнике по истории России для 10—11-х классов.