Даудов: в учебниках по истории России изменят главу о репрессиях

Главу о репрессированных народах изменят в новом учебнике по истории России для 10—11-х классов. Об этом сообщил председатель парламента Чечни Магомед Даудов.

В своём Telegram-канале он отметил, что обновлённый учебник вызвал неоднозначную реакцию среди представителей репрессированных в СССР народов и чеченский глава Рамзан Кадыров поручил ему разобраться в этом вопросе.

«Позицию Рамзана Ахматовича я также довёл до автора учебника Владимира Мединского, который признал, что данная глава была взята без изменений из предыдущих изданий, и заверил о готовности привести её в порядок», — добавил Даудов.

Вместе с этим он добавил, что аналогичная решительная позиция была высказана и главой Минпросвещения России Сергеем Кравцовым.

Ранее сообщалось, что на обложку учебника по истории вынесен Крымский мост по инициативе российского президента Владимира Путина.