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На развитие АПК в Челябинской области направят 2,9 миллиарда рублей

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В Челябинской области в 2024 году на развитие агропромышленного комплекса (АПК) направят 2,9 млрд рублей.
На развитие АПК в Челябинской области направят 2,9 миллиарда рублей
  • Gettyimages.ru
  • © prim91

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу заксобрания региона.

«На государственную программу «Развитие сельского хозяйства» будет направлено 2,7 млрд рублей и 117 млн рублей — на программу «Развитие малых форм хозяйствования». Также аграриям возместят часть затрат на семена для будущего урожая», — отметили в пресс-службе.

Кроме того, 373 млн рублей выделят на программу «Развитие лесного хозяйства Челябинской области». Ещё 10 млн рублей направят на проведение наземного мониторинга пожарной опасности в лесах.

Ранее сообщалось, что Ставрополье и Белоруссия будут взаимодействовать в сфере сельского хозяйства.

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