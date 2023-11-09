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Ставрополье и Белоруссия будут взаимодействовать в сфере сельского хозяйства

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Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров принял участие в заседании рабочей группы по сотрудничеству с Белоруссией. Стороны обсудили взаимодействие в областях экономики и науки.

Об этом сообщает ИА «Победа26» со ссылкой на управление пресс-службы и информполитики правительства и главы региона.

Владимиров отметил, что стороны уже давно взаимодействуют в ряде отраслей. Кроме того, большой потенциал имеется в области совместных научных разработок, особенно в сфере сельского хозяйства.

Так, по его словам, республика и регион объединят усилия для решения вопроса обеспечения Ставрополья посевным материалом, устраняя тем самым зависимость от импорта в племенном деле.

Также в ходе встречи обсудили вопрос закупки белорусской техники для различных отраслей.

Ранее сообщалось, что Белоруссия и Удмуртия подписали два соглашения о сотрудничестве.

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