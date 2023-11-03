RT в Telegram
Подпишись

Белоруссия и Удмуртия подписали два соглашения о сотрудничестве

Короткая ссылка
Делегация из Белоруссии побывала в Удмуртии. В ходе двухдневного визита её члены посетили крупные промышленные площадки региона и приняли участие в заседании рабочей группы, где обсудили вопросы сотрудничества и подписали важные соглашения.

Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства Удмуртии.

Премьер-министр республики Ярослав Семёнов в ходе заседания отметил, что в объёме внешнеторгового оборота Удмуртской Республики со странами мира Беларусь занимает третье место.

По его словам, за первое полугодие этого года число экспортёров Удмуртии, сотрудничающих с Белоруссией, выросло «практически в три раза, а количество импортных поставок — в 1,5 раза».

В завершение заседания, прошедшего в правительстве Удмуртии, были подписаны два значимых соглашения. Одно из них закрепляет намерения о сотрудничестве двух республик в ряде сфер. Второе заключено между региональным Минсельхозом и Минским тракторным заводом о поставках сельхозтехники.

Ранее сообщалось, что делегация Ханты-Мансийского автономного округа обсудила с Республикой Сербия сотрудничество в различных областях.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить