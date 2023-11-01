Делегация ХМАО обсудила сотрудничество с Сербией

Делегация Ханты-Мансийского автономного округа обсудила с Республикой Сербия сотрудничество в различных областях.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Департамент молодёжной политики округа.

Отмечается, что Сербия и ХМАО договорились о сотрудничестве в том числе по направлению молодёжной политики.

«Среди тех, кто с 24 по 26 октября обсуждал взаимовыгодное сотрудничество в сфере туризма, молодёжных инициатив, здравоохранения, гуманитарных проектов, IT-технологий и инноваций, были директор Департамента молодёжной политики, гражданских инициатив и внешних связей региона Яков Самохвалов и директор окружного Департамента здравоохранения Алексей Добровольский», — сообщили в Telegram-канале департамента.

Также обсуждались программы обмена студентами и аспирантами.

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