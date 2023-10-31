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В Ленобласти рассказали о планах по сотрудничеству с Китаем

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Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал об итогах официального визита в КНР.
В Ленобласти рассказали о планах по сотрудничеству с Китаем
  • Gettyimages.ru
  • © Future Publishing

Об этом сообщает RuNews24.

В марте делегация бизнесменов из Китая приедет в регион на просмотр площадок рядом с портом Усть-Луга, где планируется построить склады для хранения грузов.

Ленобласть будет экспортировать в КНР целлюлозу, минеральные удобрения, ряд продуктов питания, а из Китая в регион поступят станки для производства протезов, которое запустят во Всеволожске.

Ранее президент Торгово-промышленной палаты Курганской области Илья Назаренко рассказал о новом соглашении с Китайской Народной Республикой.

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