В Ленобласти рассказали о планах по сотрудничеству с Китаем
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Об этом сообщает RuNews24.
В марте делегация бизнесменов из Китая приедет в регион на просмотр площадок рядом с портом Усть-Луга, где планируется построить склады для хранения грузов.
Ленобласть будет экспортировать в КНР целлюлозу, минеральные удобрения, ряд продуктов питания, а из Китая в регион поступят станки для производства протезов, которое запустят во Всеволожске.
Ранее президент Торгово-промышленной палаты Курганской области Илья Назаренко рассказал о новом соглашении с Китайской Народной Республикой.