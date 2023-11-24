В Челябинской области возбудили дело по факту смерти пациентки
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СКР.
«В следственном отделе по городу Касли возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Следователями выясняются обстоятельства произошедшего», — уточнили в пресс-службе ведомства.
На возбуждении уголовного дела настояли родственники погибшей.
В пресс-службе региональной прокуратуры сообщили, что по данному факту следственный комитет проводит проверку.
Ранее сообщалось, что прокурор Татарстана Альберт Суяргулов взял на контроль ход расследования дела о смерти подростка из Зеленодольского района республики после того, как ему отказали в госпитализации.