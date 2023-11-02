Прокурор Татарстана взял на контроль дело о смерти подростка после отказа в госпитализации

Прокурор Татарстана Альберт Суяргулов взял на контроль ход расследования дела о смерти подростка из Зеленодольского района республики.

Об этом сообщает inkazan.ru со ссылкой на пресс-службу регионального надзорного ведомства.

Известно, что 16-летний житель посёлка Осиново скончался после жалоб на судороги в шее. За день до этого он дважды обращался в ДРКБ с жалобами на боли, однако в госпитализации ему было отказано.

Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге на стройке мужчина получил травмы в результате падения с первого этажа и впал в кому.