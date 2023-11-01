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В Екатеринбурге строитель впал в кому после падения в подвал

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В Екатеринбурге на стройке мужчина получил травмы в результате падения с первого этажа и впал в кому.
В Екатеринбурге строитель впал в кому после падения в подвал
  • РИА Новости

Об этом пишет URA.RU со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Свердловской области.

Отмечается, что мужчина возводил многоквартирный дом, упал с первого этажа в подвал и получил тяжёлые травмы.

По предварительным данным, у мужчины диагностированы перелом основания свода черепа и перелом шейного отдела позвоночника.

Ранее подростку в Хабаровском крае ампутировали два пальца на руке из-за выброшенных пенсионером в мусор гранат.

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