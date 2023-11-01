В Екатеринбурге строитель впал в кому после падения в подвал
- РИА Новости
Об этом пишет URA.RU со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Свердловской области.
Отмечается, что мужчина возводил многоквартирный дом, упал с первого этажа в подвал и получил тяжёлые травмы.
По предварительным данным, у мужчины диагностированы перелом основания свода черепа и перелом шейного отдела позвоночника.
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