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Wildberries: восемь тысяч сотрудников не могут работать из-за проверки на складе

В Wildberries допустили миллиардные убытки из-за проверки СЦ в Электростали

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Более восьми тысяч сотрудников маркетплейса Wildberries не могут работать из-за проверки на складе.
Wildberries: восемь тысяч сотрудников не могут работать из-за проверки на складе
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Об этом пишет РИА Новости.

В компании сообщили, что из-за проверки силовых органов работать не могут более восьми тысяч занятых на складе маркетплейса в Электростали.

Уточняется, что сотни тысяч товаров продавцов не отгружаются клиентам, в результате чего есть угроза миллиардных убытков предпринимателей в высокий сезон.

Ранее в Wildberries сообщили, что полиция проводит проверку документов сотрудников сортировочного центра «Электросталь».

Портал «МВД МЕДИА» позже сообщил, что сотрудники правоохранительных органов Московской области задержали 16 работников Wildberries.

Причиной этому послужило нарушение ими миграционного законодательства.

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