Wildberries: в СЦ «Электросталь» полиция проверяет документы сотрудников

Маркетплейс Wildberries сообщил, что полиция проводит проверку документов сотрудников сортировочного центра «Электросталь».

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

«В связи с этим на ряде участков логистического центра возможны перебои с отгрузкой и выгрузкой товаров. Руководство Wildberries оказывает содействие полиции», — отметила пресс-служба.

Ранее на складе Wildberries в Коледине Московской области из-за сработавшей системы пожаротушения товары залило водой.

В середине ноября сообщалось, что Генеральная прокуратура России закончила проверку маркетплейса Wildberries, компания изменила около 20 норм, которые регламентируют отношения сервиса, продавцов и покупателей.