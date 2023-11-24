Wildberries: в СЦ «Электросталь» полиция проверяет документы сотрудников
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.
«В связи с этим на ряде участков логистического центра возможны перебои с отгрузкой и выгрузкой товаров. Руководство Wildberries оказывает содействие полиции», — отметила пресс-служба.
Ранее на складе Wildberries в Коледине Московской области из-за сработавшей системы пожаротушения товары залило водой.
В середине ноября сообщалось, что Генеральная прокуратура России закончила проверку маркетплейса Wildberries, компания изменила около 20 норм, которые регламентируют отношения сервиса, продавцов и покупателей.