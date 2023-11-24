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Wildberries: в СЦ «Электросталь» полиция проверяет документы сотрудников

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Маркетплейс Wildberries сообщил, что полиция проводит проверку документов сотрудников сортировочного центра «Электросталь».
Wildberries: в СЦ «Электросталь» полиция проверяет документы сотрудников
  • © Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

«В связи с этим на ряде участков логистического центра возможны перебои с отгрузкой и выгрузкой товаров. Руководство Wildberries оказывает содействие полиции», — отметила пресс-служба.

Ранее на складе Wildberries в Коледине Московской области из-за сработавшей системы пожаротушения товары залило водой.

В середине ноября сообщалось, что Генеральная прокуратура России закончила проверку маркетплейса Wildberries, компания изменила около 20 норм, которые регламентируют отношения сервиса, продавцов и покупателей.

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