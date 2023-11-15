Wildberries изменила порядка 20 норм после проверки Генпрокуратуры

Генеральная прокуратура России закончила проверку маркетплейса Wildberries, компания изменила около 20 норм, которые регламентируют отношения сервиса, продавцов и покупателей.

Об этом заявила Генпрокуратура в Telegram.

Сообщается, что теперь исключена обязанность покупателя проверять качество при получении товара. Кроме того, срок доставки может быть продлён только по согласованию с потребителем, гражданин теперь имеет право отказаться от продукции, в том числе технически сложных устройств и так далее.

«Неукоснительное соблюдение прав потребителей в сфере дистанционной торговли находится на контроле в Генеральной прокуратуре России», — говорится в заявлении.

В конце октября сотрудники правоохранительных органов пришли с проверкой на склад Wildberries в сортировочном центре «Белая дача» в Московской области.