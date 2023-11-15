RT в Telegram
Подпишись

Wildberries изменила порядка 20 норм после проверки Генпрокуратуры

Короткая ссылка
Генеральная прокуратура России закончила проверку маркетплейса Wildberries, компания изменила около 20 норм, которые регламентируют отношения сервиса, продавцов и покупателей.
Wildberries изменила порядка 20 норм после проверки Генпрокуратуры
  • РИА Новости

Об этом заявила Генпрокуратура в Telegram.

Сообщается, что теперь исключена обязанность покупателя проверять качество при получении товара. Кроме того, срок доставки может быть продлён только по согласованию с потребителем, гражданин теперь имеет право отказаться от продукции, в том числе технически сложных устройств и так далее.

«Неукоснительное соблюдение прав потребителей в сфере дистанционной торговли находится на контроле в Генеральной прокуратуре России», — говорится в заявлении.

В конце октября сотрудники правоохранительных органов пришли с проверкой на склад Wildberries в сортировочном центре «Белая дача» в Московской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить