Wildberries изменила порядка 20 норм после проверки Генпрокуратуры
- РИА Новости
Об этом заявила Генпрокуратура в Telegram.
Сообщается, что теперь исключена обязанность покупателя проверять качество при получении товара. Кроме того, срок доставки может быть продлён только по согласованию с потребителем, гражданин теперь имеет право отказаться от продукции, в том числе технически сложных устройств и так далее.
«Неукоснительное соблюдение прав потребителей в сфере дистанционной торговли находится на контроле в Генеральной прокуратуре России», — говорится в заявлении.
В конце октября сотрудники правоохранительных органов пришли с проверкой на склад Wildberries в сортировочном центре «Белая дача» в Московской области.