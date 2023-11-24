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В Москве автомобиль Lexus сбил двух девушек на пешеходном переходе

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В Москве автомобиль Lexus сбил двух девушек на нерегулируемом пешеходном переходе.
В Москве автомобиль Lexus сбил двух девушек на пешеходном переходе
  • globallookpress.com
  • © Vladimir Baranov

Об этом говорится в Telegram Госавтоинспекции Москвы.

«На Большой Тульской улице, в районе дома №11, водитель автомобиля Lexus совершил наезд на двух пешеходов, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу», — отмечается в сообщении.

Девушки госпитализированы. В обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники ГИБДД.

Ранее в Первоуральске Свердловской области автомобиль сбил двоих детей на нерегулируемом пешеходном переходе.

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