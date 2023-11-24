В Москве автомобиль Lexus сбил двух девушек на пешеходном переходе

В Москве автомобиль Lexus сбил двух девушек на нерегулируемом пешеходном переходе.

Об этом говорится в Telegram Госавтоинспекции Москвы.

«На Большой Тульской улице, в районе дома №11, водитель автомобиля Lexus совершил наезд на двух пешеходов, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу», — отмечается в сообщении.

Девушки госпитализированы. В обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники ГИБДД.

Ранее в Первоуральске Свердловской области автомобиль сбил двоих детей на нерегулируемом пешеходном переходе.