В Москве автомобиль Lexus сбил двух девушек на пешеходном переходе
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Об этом говорится в Telegram Госавтоинспекции Москвы.
«На Большой Тульской улице, в районе дома №11, водитель автомобиля Lexus совершил наезд на двух пешеходов, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу», — отмечается в сообщении.
Девушки госпитализированы. В обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники ГИБДД.
Ранее в Первоуральске Свердловской области автомобиль сбил двоих детей на нерегулируемом пешеходном переходе.