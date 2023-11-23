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На пешеходном переходе в Первоуральске автомобиль сбил двух детей

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В Первоуральске Свердловской области автомобиль сбил двоих детей на нерегулируемом пешеходном переходе.
На пешеходном переходе в Первоуральске автомобиль сбил двух детей
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Управление Госавтоинспекции ГУ МВД России по региону.

Отмечается, что в результате ДТП пострадали два восьмилетних мальчика. После осмотра медиков их отпустили домой.

Водитель, женщина 1969 года рождения, утверждает, что не заметила пешеходов, так как на одежде детей не было светоотражающих элементов.

Ранее 54-летняя жительница Первоуральска привлекалась к административной ответственности 12 раз. На момент ДТП она была трезва.

В отношении водителя составлены административные материалы.

Ранее сообщалось, что в Тульской области произошло 108 ДТП с участием детей с начала года.

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