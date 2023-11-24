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Вирусолог Альтштейн прокомментировал известие о вспышках детской пневмонии в КНР

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Вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи профессор Анатолий Альтштейн выразил мнение, что волна респираторных заболеваний из Китая, скорее всего, не затронет Россию.
Вирусолог Альтштейн прокомментировал известие о вспышках детской пневмонии в КНР
  • Gettyimages.ru
  • © 7postman

Вероятно, речь идёт об обычных возбудителях респираторных заболеваний в разгар эпидсезона, отметил профессор в интервью URA.RU.

Альтштейн объяснил, что существует порядка десяти разных типов возбудителей (включая коронавирус), вызывающих респираторные заболевания, когда у детей длительное время сохраняется синдром продолжающегося кашля или возникает хроническая пневмония.

«Маловероятно, что речь идёт о новом вирусе, но этот вопрос должен изучаться. В России все эти возбудители есть и сезон респираторных заболеваний имеет место. Думаю, в Китае всё происходит с помощью уже известных агентов», — добавил вирусолог.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) направила властям Китая запрос о предоставлении подробных данных касательно роста «недиагностированной пневмонии» среди детей в северных провинциях.

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