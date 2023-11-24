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МЧС предложило давать выходной россиянам в чрезвычайных ситуациях

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МЧС России разработало поправки в Трудовой кодекс, согласно которым россиянам, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций, необходимо предоставлять оплачиваемый выходной и до пяти дней отпуска без сохранения зарплаты.

Об этом пишет РБК.

Условием их предоставления должно стать одновременное установление фактов проживания в жилом помещении, находящемся в зоне ЧС, а также нарушения условий жизнедеятельности и утраты имущества в результате ЧС.

По данным ведомства, эти факты необходимо будет подтверждать документально.

Поправки запланированы к рассмотрению 24 ноября.

Ранее в Госдуме предложили давать дополнительный отпуск по случаю рождения внуков.

Также сообщалось, что только 7% россиян продлят новогодние каникулы за счёт отпусков или отгулов.

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