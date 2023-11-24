МЧС предложило давать выходной россиянам в чрезвычайных ситуациях
Об этом пишет РБК.
Условием их предоставления должно стать одновременное установление фактов проживания в жилом помещении, находящемся в зоне ЧС, а также нарушения условий жизнедеятельности и утраты имущества в результате ЧС.
По данным ведомства, эти факты необходимо будет подтверждать документально.
Поправки запланированы к рассмотрению 24 ноября.
Ранее в Госдуме предложили давать дополнительный отпуск по случаю рождения внуков.
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