Только 7% россиян продлят новогодние каникулы за счёт отпусков или отгулов

Новое исследование показало, что 7% россиян планируют взять отпуска или отгулы, чтобы продлить новогодние каникулы.

Большинство (76%) жителей не планируют делать этого, а 17% ещё не приняли окончательное решение, сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на данные сервиса SuperJob.

Мужчины решают продлить зимние каникулы чаще, чем женщины (9% против 5% соответственно). Больше всего таких респондентов среди россиян в возрастной категории до 34 лет — 10%.

За последние пять лет число продливших новогодние выходные за счёт отпуска или отгулов сокращалось: в 2019 году таких россиян было 15%, в 2020 — 8%, а в предыдущие два года — по 9%.

Ранее главный редактор ПСЖР — журнала о путешествиях от «Авиасейлс» — Виталий Волк в беседе с газетой «Известия» рассказал, что Сочи и Санкт-Петербург являются одними из самых востребованных мест для путешествий с детьми в период зимних каникул.